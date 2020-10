Santa Monica - Der Rockmusiker Eddie Van Halen ist tot. Er habe den Kampf gegen den Krebs an diesem Morgen verloren, schrieb sein Sohn am Dienstagmittag (Ortszeit) auf Twitter.



Er galt als einer der besten Gitarristen aller Zeiten. Der Mitbegründer der US-Hard-Rock-Band Van Halen wurde 65 Jahre alt. Zu den erfolgreichsten Alben der Gruppe gehören das Debüt-Album "Van Halen" von 1978 und das Ende 1983 erschienene "1984", die jeweils über zehn Millionen mal verkauft wurden. Eddie van Halen wurde 1955 in Amsterdam geboren, zog mit seiner Familie aber bereits 1962 in die USA.

