Die Industrieproduktion ging in Deutschland im August unerwartet zurück, wie die offiziellen Daten am Mittwoch zeigten, was darauf hindeutet, dass die Erholung im verarbeitenden Gewerbe wahrscheinlich an Dynamik verloren hat. Die Industrieproduktion lag bei -0,2% (Monat), teilte das Statistische Bundesamt Destatis mit, gegenüber einem erwarteten Anstieg ...

