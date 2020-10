digitalONE kombiniert das klassische Firmenprofil in Onlineverzeichnissen mit einem Firmenauftritt in allen relevanten sozialen Medien und einem Eintrag in diversen Navigationsdiensten.Zürich - localsearch (Swisscom Directories AG) lanciert digitalONE, eine neuartige Lösung für die umfassende Onlinepräsenz von Schweizer KMU. digitalONE kombiniert das klassische Firmenprofil in Onlineverzeichnissen mit einem Firmenauftritt in allen relevanten sozialen Medien und einem Eintrag in diversen Navigationsdiensten - alles gesteuert über ein praktisches Kundencenter zur zentralen...

