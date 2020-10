Nach 15 Monaten Bauzeit ist die neue Produktionsstätte mit einer geplanten 2,5 Gigawattstunden Jahreskapazität in Betrieb. Die Weichen für eine Verdopplung der Produktionskapazität sind bereits gestellt. Zudem setzt Akasol auf Nachhaltigkeit mit einer großen Photovoltaik-Dachanlage und mehr als 70 Ladesäulen für Elektroautos.15 Monate nach dem Spatenstich hat die Akasol AG ihren neuen Hauptsitz in Darmstadt bezogen und die Serienproduktion in der "Gigafactory 1" aufgenommen. Ab Mitte 2021 werde dort eine Produktionskapazität von 2,5 Gigawattstunden zur Verfügung stehen, die je nach Geschäftsentwickung ...

