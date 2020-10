FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HUNTING TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 260 PENCE - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1224 (1182) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP RAISES FIRSTGROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CITIGROUP RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CITIGROUP RAISES NATIONAL EXPRESS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3550 (3768) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PERSIMMON TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 3094 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') TARGET 158(154)P - DEUTSCHE BANK RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1710) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIAGEO TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 3300 (2200) PENCE - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9487 (8355) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2240 (2260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 110 (122) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6300 (6350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2650 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1200 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 40 (35) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 230 (210) PENCE - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 265 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 565 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1680) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1720 (1760) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1625 (1650) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6400 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 325 (305) PENCE - 'NEUTRAL'



