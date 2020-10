Die Analysten der Bank of America Global Research hoben ihr NZD/USD Kursziel für Ende 2020 auf 0,6400 an, was jedoch eine weitere Abwertung nicht ausschließt. Wichtige Zitate "Der NZD wird wahrscheinlich von externen Faktoren angetrieben, insbesondere von der Coronavirus-Situation und der globalen Rezession. China ist nach wie vor der größte Handelspartner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...