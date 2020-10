In Schweden wird ein Hybrid-LkW mit Solarzellen ausgestattet. Sie sollen Solarstrom für das Nutzfahrzeug liefern. Das könnte den Spritverbrauch im Hochsommer um ein Fünftel senken. Die Photovoltaik setzt in Schweden Lkw unter Strom. Dabei geht es um ein Entwicklungsprojekt, das ein Nutzfahrzeug direkt mit Solarzellen ausrüstet. Die Solarmodulen sind dafür an den Seiten eines kommerziell genutzten Anhängers installiert. Die Solarzellen stammen dabei von dem schwedischen PV-Produzenten Midsummer. ...

