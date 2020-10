In Bars, Clubs und Restaurants gilt zudem neu eine Sitzpflicht und die Besucherzahl wird für Bars, Clubs, und Discos auf 300 gleichzeitig anwesende Gäste beschränkt.Bern - Ab Montag, 12 Oktober gilt in Bern eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Der Berner Regierungsrat hat eine entsprechende Verordnung in Kraft gesetzt. Dies teilte die Regierung an der Medienkonferenz am Mittwoch mit. Die Maskentragpflicht gelte in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Darunter fallen Geschäfte und Einkaufszentren, Poststellen, Museen, Theater...

