In Ungarn haben Audi und Eon auf den Logistikzentren des Autobauers die größte PV-Dachanlage Europas in Betrieb genommen. Sie verfügt über eine Spitzenleistung von 12 Megawatt. Ein neuer Photovoltaik-Rekord zeigt sich mit der größten Dachanlage Europas in Ungarn. Wie Audi und Eon mitteilten, handelt es sich dabei um die Bestückung der Dächer zweier Logistikzentren des Autobauers in Gyor. Es gehe dabei um 160.000 Quadratmeter und 12 Megawatt Leistung. Dazu: "Dieses Projekt repräsentiert in vielerlei ...

