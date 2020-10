Die S&P 500 Futures prallen erneut von der 200-HMA-Unterstützung ab - Der 50-HMA stellt den Erholungspfad in Frage, während die Bullen die Kontrolle behalten - Ein kurzer Rückzug ist vor der Eröffnung an der Wall Street nicht auszuschließen - Der S&P 500 Future, das Risikobarometer, hat am Mittwoch ein solides Comeback erlebt, nachdem am späten ...

