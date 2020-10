Der Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt im frühen Handel 1,32 Prozent auf 28 140,16 Punkte.New York - Nach der Ernüchterung vom Vortag schwenken die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder auf Erholungskurs. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 1,32 Prozent auf 28'140,16 Punkte. Am Dienstag waren die US-Börsen auf Tauchstation gegangen, nachdem Präsident Donald Trump entschieden hatte, bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November nicht mehr mit den Demokraten über ein...

