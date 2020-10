Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open an den Erdgas Futures Märkten am Dienstag um 10,5K Kontrakte gesunken ist, nach 6 Tagen des Rückgangs. Das Volumen fiel um 116,5K Kontrakte. Erdgas hat weiter die 2,80 $/MMBtu zum Ziel Der Ergas Pullback ging am Dienstag mit einem Rückgang des Open Interest und des Voluens einher. Dies unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...