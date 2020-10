Beim Swiss Market Entry Bootcampsversammelten sich 40 internationale Startup-Unternehmen aus 20 Ländern im Kraftwerk Zürich und zeitgleich bei den Startup-Days in Bern.Zürich - Covid-19 zum Trotz fand in Zürich das Swiss Market Entry Bootcamp in Zürich statt. An der Auftaktveranstaltung nahmen Vertreter von 40 Startup-Unternehmen aus 20 Ländern weltweit vor Ort im Kraftwerk und online teil, darunter aus den USA, Kanada, Brasilien, der Türkei und zahlreichen europäischen Staaten. Am stärksten vertreten waren Startups aus Deutschland (acht Unternehmen) und...

