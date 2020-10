Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.928,57 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die Deutsche Post hatte ihre Ergebnisprognose für 2020 nach vorläufigen Q3-Zahlen erhöht. Das berichtete Konzern-EBIT werde zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Euro erwartet (zuvor 3,5 - 3,8 Milliarden Euro), teilte die Post am Mittwoch mit. Anteilsscheine des Logistik-Unternehmens standen kurz vor Handelsschluss mit Kursgewinnen von über drei Prozent an der Spitze der DAX-Kursliste, vor den Werten von Covestro und BASF. Die größten Kursverluste verzeichneten die Aktien der Deutschen Börse mit über drei Prozent im Minus, hinter den Papieren von Bayer und Münchener Rück. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1769 US-Dollar (+0,31 Prozent).

