Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst prozentual unverändert bei 3233,43 Punkten.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch mit Zurückhaltung auf die Nachricht von verschobenen Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA reagiert. Dort hatten am Vorabend die Kurse auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Gespräche mit den Demokraten bis nach der US-Wahl auf Eis zu legen, kräftig nachgegeben. Sie erholten sich an diesem Mittwoch...

