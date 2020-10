Nach den neuesten Daten des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 310.144 gestiegen, insgesamt wurden am Donnerstag 9.578 Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen stieg am Donnerstag um satte 4.058, während die Zahl der Todesfälle um 16 zunahm, so die Bilanz. Zum ersten Mal seit dem 10. April ...

