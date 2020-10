Angesichts der angespannten Finanzlage rät der Verwaltungsrat des Billigfliegers davon ab, für das abgelaufene Jahr eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten.Luton - Der Geschäftsausfall infolge der Corona-Krise hat den britischen Billigflieger Easyjet im abgelaufenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen gerissen. Für die zwölf Monate bis Ende September stehe vor Steuern voraussichtlich ein um Sonderposten bereinigter Verlust von 815 bis 845 Millionen britischen Pfund (895 bis 928 Mio Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luton bei London...

