"Die deutsche Exportwirtschaft erntete in den vergangenen Monaten die niedrig hängenden Früchte."Deutsche Exporteure haben einen guten Lauf Vaduz - Die Exporte verbuchen im August ein ordentliches Plus von 2.4 % im Monatsvergleich. Das ist eine schöne Serie. Die Ausfuhren können den vierten Monat in Folge ein Plus verbuchen. Die deutsche Exportwirtschaft hat nach den Lockdown-Monaten einen guten Lauf. Auch das Importwachstum von 5.8 % im Monatsvergleich ist erfreulich und lässt auf eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...