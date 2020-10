Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder auf Kursgewinne umgeschaltet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder auf Kursgewinne umgeschaltet. Nach einem freundlichen Wochenauftakt war er an den vergangenen zwei Handlestagen etwas zurückgekommen, da US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf ein weiteres grossen US-Konjunkturpaket zerschlagen hatte. Nachdem er am Vortag nun aber gezielte Hilfspakete für vereinzelte Branchen noch vor den Wahlen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...