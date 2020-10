BearingPoint - Studie Versicherungen 2030: Wie kaum ein anderer Megatrend hat die Gesundheit bereits heute die Lebensziele der modernen Gesellschaft nachhaltig verändert.Zürich / Frankfurt am Main - Gesundheit ist einer der grossen Megatrends unserer Zeit. Immer mehr Menschen streben nach einer gesunden Lebensweise und die Digitalisierung hilft ihnen dabei. Doch Megatrends verändern auch die Wünsche und Ansprüche der Menschen an Versicherungen. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt in ihrer neuen Studie "Versicherungen 2030"...

