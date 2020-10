Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, sagte in einer Online-Podiumsdiskussion, dass die wirtschaftliche Erholung in Großbritannien sehr ungleichmäßig verlaufen sei und der Output im dritten Quartal wahrscheinlich um 7-10% unter das Niveau vor dem Coronavirus gefallen ist. Weitere Zitate: Die Risiken sind sehr stark nach unten gerichtet. ...

