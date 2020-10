In ihrem letzten Quartalsbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, hob die Bank of Japan (BoJ) die wirtschaftliche Einschätzung für acht der neun Regionen Japans an. Die japanische Zentralbank behielt jedoch die Einschätzung für eine der neun Regionen des Landes bei. "Viele Regionen sagten, ihre Wirtschaft beginne sich zu erholen oder zeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...