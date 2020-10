Mit der Umfirmierung in StoneX Financial ist die Integration des Fintechs in die Global Payments Abteilung des Mutterkonzerns nun erfolgreich abgeschlossen.Frankfurt - Die StoneX Group Inc., ein Anbieter von Ausführungs-, Risikomanagement- und Beratungsdienstleistungen sowie Market Intelligence- und Clearing-Services für verschiedene Anlageklassen und Märkte weltweit, hat bekannt gegeben, dass das Frankfurter Fintech GIROXX ab dem 1. Oktober 2020 in die Unternehmensgruppe integriert wird, und fortan unter dem Namen StoneX Financial GmbH firmiert.

