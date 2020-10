Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Donnerstag etwas zuversichtlicher gezeigt.Paris / London - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Donnerstag etwas zuversichtlicher gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,45 Prozent auf 3247,83 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 0,34 Prozent auf 4898,44 Zähler. Der britische FTSE 100 verbuchte ein Plus von 0,30 Prozent auf 5964,38 Punkte. Die Enttäuschung nach dem...

