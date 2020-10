Die Folgen der Corona-Pandemie beim weltgrössten Fast-Food-Konzern lassen weiter nach.Chicago - Die Folgen der Corona-Pandemie beim weltgrössten Fast-Food-Konzern McDonald's lassen weiter nach. Im dritten Quartal fielen die Erlöse auf vergleichbarer Fläche weltweit relativ zum Vorjahreswert um nur noch 2,2 Prozent, wie McDonald's am Donnerstag in Chicago mitteilte. In den USA zogen sie sogar um 4,6 Prozent an, während das internationale Geschäft noch schwächelte.

