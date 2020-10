Berlin - Die Krankenhausbetreiber sehen sich trotz massiv steigender Corona-Infiziertenzahlen in Deutschland für eine zweite Welle gut vorbereitet. "Die Kliniken sind sehr gut gerüstet und verfügen über die höchsten Intensivbettenkapazitäten in Europa", sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



"So sind wir in der Lage, innerhalb kurzer Frist mindestens 12.000 weitere Intensivbetten zu aktivieren." Grund dafür sei, dass man in der ersten Welle wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Covid-19 gesammelt habe und jetzt viel zielgenauer und schneller reagieren könne, sagte Gaß. Die Politik müsse den Kliniken aber den Rücken stärken, so der DKG-Präsident. "Die Politik ist nicht nur bei Eindämmungsmaßnahmen gefragt, sondern auch bei den Rahmenbedingungen für die Kliniken im Ausnahmezustand. Freihaltepauschalen und das Aussetzen starrer Personalvorgaben werden auch während der zweiten Welle notwendig sein."

