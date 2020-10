In fast allen Geschäftsfeldern konnte der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller zwischen Januar bis September zulegen.Vernier - Givaudan segelt gekonnt durch die rauhe See: Das Geschäftsmodell des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers erweist sich in der Corona-Krise als robust. Gegenüber der Konkurrenz gewann er Marktanteile dazu. Man habe in fast allen Geschäftsfeldern zugelegt. Und in jenen Segmenten, die unter den Folgen der Pandemie leiden, habe sich das Geschäft im dritten Quartal erholt...

