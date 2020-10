Die Aktienindizes an der Wall Street legten moderat zu - Alle wichtigen Sektoren im S&P 500-Index handeln im Plus - Energieaktien verzeichneten starke Gewinne aufgrund gestiegener Rohölpreise - Nach der beeindruckenden Rallye vom Mittwoch starteten die wichtigsten Aktienindizes in den USA den Tag am Donnerstag leicht höher, da die Anleger auf neue ...

