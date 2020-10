"Kreislaufsysteme sind in der Wirtschaft angekommen."von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Morath, nach verschiedenen Auszeichnungen ist reCIRCLE Anfang September auch am SEF als bestes Jungunternehmen geehrt worden. Herzliche Gratulation dazu. Was bedeuten die Auszeichnungen für reCIRCLE? Jeannette Morath: Es ist wie ein Ritterschlag! Kreislaufsysteme sind in der Wirtschaft angekommen. reCIRCLE entwickelt innovative Mehrwegverpackungen für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...