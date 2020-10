Nach Ablauf der Angebotsfrist am 8. Oktober besitzt UPC-Besitzerin Liberty Global 81,98 Prozent aller Sunrise-Papiere.Zürich - Die Übernahme des Telekomunternehmens Sunrise durch die UPC-Muttergesellschaft Liberty Global ist auf gutem Weg. Nach Ablauf der Angebotsfrist am 8. Oktober besitzt Liberty 81,98 Prozent aller Sunrise-Papiere, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst. Bisher seien gemäss provisorischer Auswertung insgesamt 37,1 Millionen Sunrise-Aktien angedient worden.

