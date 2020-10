FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES BARRATT DEVELOPMENTS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 580 PENCE - BARCLAYS INITIATES BELLWAY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2740 PENCE - BARCLAYS INITIATES BERKELEY GROUP WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 4180 PENCE - BARCLAYS INITIATES COUNTRYSIDE PROPERTIES WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 420 PENCE - BARCLAYS INITIATES CREST NICHOLSON WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 255 PENCE - BARCLAYS INITIATES MCCARTHY & STONE WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 70 PENCE - BARCLAYS INITIATES PERSIMMON WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2750 PENCE - BARCLAYS INITIATES REDROW WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 540 PENCE - BARCLAYS INITIATES TAYLOR WIMPEY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 125 PENCE - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 730 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 225 (222) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS LANCASHIRE TARGET TO 895 (910) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1281 (1100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 111 (141) P - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4800 (4830) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2070 (1950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 970 PENCE - JEFFERIES RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 365 (340) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1270 (1055) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 515 (460) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 728 (749) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BRITISH LAND TARGET TO 380 (350) PENCE - 'HOLD' - MS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERW') - PT 262 (247) P. - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1630 (1620) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 340 (400) PENCE - 'BUY'



