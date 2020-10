Die Uno-Organisation wird unter anderem für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet.Oslo - Der Friedensnobelpreis geht an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die Uno-Organisation werde damit unter anderem für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen. Der Preis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung...

