Frankfurt/Main - Der DAX hat sich am Freitagmittag kaum verändert gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.040 Punkten berechnet und damit 0,01 Prozent unter Vortagesschluss.



Die Aktien von Infineon standen am Mittag mit Kursgewinnen von über zwei Prozent an der Spitze der Kursliste, gefolgt von Bayer und Delivery Hero. Für Continental-Werte ging es hingegen mit über einem Prozent Abschlag am kräftigsten bergab. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 23.619,69 Punkten geschlossen (-0,12 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1801 US-Dollar (+0,36 Prozent).

