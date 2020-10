Drei Wochen nach dem Bundestag hat sich auch die Länderkammer abschließend mit dem Gesetz befasst. Damit werden künftig energetische Sanierungen und Modernisierungen einfacher.Der Bundestag hatte das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes - kurz WEMoG - nach langen Diskussionen Mitte September verabschiedet. Am Freitag gab nun auch der Bundesrat grünes Licht, so dass die Neuregelungen überwiegend zum 1. November in Kraft treten können. Das WEMoG erleichtert es künftig Wohnungseigentümern und Mietern, eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu installieren. Mit dem novellierten Gesetz haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...