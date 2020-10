Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man fast darüber lachen, so sehr ist der US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf ins Komödiantische abgeglitten. Der Präsident salutiert, untermalt von orchestralen Klängen, auf dem Balkon des Weißen Hauses und der Vize kommt mit Fliege zum Duell, wortwörtlich gemeint. Dabei sind die Protagonisten weiterhin überwiegend mit sich und ihrer Darstellung beschäftigt, das dringend anstehende nächste Konjunkturpaket wurde dagegen kurzerhand vom Chef persönlich auf einen noch näher zu bestimmenden Zeitpunkt nach der Wahl verschoben. An deren Sieg Trump jetzt, nachdem er selbst das Virus in die nicht vorhandenen Knie gezwungen hat, zumindest offiziell keinen einzigen Zweifel mehr hegt. Und die Märkte? ...

