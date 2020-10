In Bezug auf die jüngste Brexit Verhandlungsrunde sagte der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson am Freitag: "In dieser Woche wurden in einigen Bereichen Fortschritte erzielt, aber in wichtigen Fragen gibt es immer noch Differenzen", berichtete Reuters. Zusätzliche Punkte "Die Diskussionen dieser Woche waren nützlich." "Großbritannien ...

