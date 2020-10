Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der DAX sich kaum verändert gezeigt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.051,23 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Der Chemiekonzern BASF hatte seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und einen erwarteten Umsatzrückgang zwischen 57 und 58 Milliarden Euro für das Gesamtjahr präsentiert. Die Aktien des Unternehmens waren kurz vor Handelsende mit Kursverlusten von über vier Prozent am Ende der Kursliste zu finden. An der Spitze der Liste rangierten die Werte von Delivery Hero mit Kursgewinnen von über drei Prozent, vor den Papieren von Infineon und Adidas. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1814 US-Dollar (+0,47 Prozent).

BASF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de