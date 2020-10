Berlin - Seit Juli zeigt die politische Stimmung in Deutschland laut Forsa keine wesentliche Veränderung. Die Union bleibt auch in dem am Samstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer mit klarem Abstand zu den Grünen und zur SPD stärkste politische Kraft.



Die Linke gewinnt einen Prozentpunkt, die FDP verliert einen Prozentpunkt und liegt wieder bei 5 Prozent. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien laut Forsa mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 36 Prozent, Grüne 20 Prozent, SPD 15 Prozent, AfD 9 Prozent, Linke 8 Prozent, und FDP 5 Prozent. 7 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden. Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 21 Prozent etwas unter dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2017 (23,8 Prozent).



Für die Erhebung wurden vom 5. bis 9. Oktober 2.504 Personen befragt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de