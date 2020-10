Ich weiss nicht ob sie den folgenden Witz kennen: Sohn fragt aus der Schule kommend: "Papa, Papa, was ist ein Vakuum?" Papa sagt: "Moment mal Sohn, ich habs im Kopf, aber ich komm nicht drauf!" ?? In diesem Sinne könnte ich sie nun fragen: "Was ist eine Wall of Worry?" Und die Antwort wäre konkret vor ihrer Nase, nicht im Vakuum der üblichen Ratereien und Spekulationen. ?? Hier ist das vor ihrer Nase: Denn eine "Wall of Worry", ist im Deutschen die "Wand der Angst" oder auch eine "Mauer der Sorgen". ...

