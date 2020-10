Kiew - Am dritten Spieltag der UEFA Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft auswärts gegen das Team aus der Ukraine mit 2:1 gewonnen. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw startete nervös ins Spiel und leistete sich einige Fehlpässe im Aufbauspiel, jedoch ohne dass die Osteuropäer dies nutzen konnten.



Stattdessen hatte Serge Gnabry in der fünften Minute die erste gute Gelegenheit, schoss aber direkt auf Keeper Bushchan. Anschließend fiel Deutschland im Spiel nach vorne aber nicht mehr viel ein, das Heimteam verteidigte diszipliniert. So musste in der 20. Minute ein Eckball helfen, in dessen Folge Rüdiger auf Ginter passte und dieser die Kugel im Netz unterbrachte. In der 31. Minute versuchte Kimmich aus der Distanz nachzulegen, doch der ukrainische Schlussman kratzte den Ball noch aus dem linken Winkel.



In der zweiten Halbzeit leistete sich der bis dahin sichere Torwart der Ukrainer aber einen folgenschweren Fehler, als er in Minute 49 eine Flanke nicht festhalten konnte und Goretzka per Kopf abstaubte. Die Löw-Elf kam nun vermehrt zu Chancen. In der 57. Minute scheiterte Klostermann nach Vorarbeit von Draxler am diesmal wieder starken Bushchan. In der 75. Minute bekamen die bis dahin offensiv völlig harmlosen Gastgeber nach Foul von Süle an Yaremchuk im deutschen Strafraum einen Elfmeter zugesprochen und Malinovskyi verwandelte souverän unten links.



In der 82. Minute hätte Gnabry dann allein vor Bushchan alles klar machen können, doch der Keeper parierte den Versuch des Bayern-Spielers. Am Ende brachte die Löw-Elf die knappe Führung aber über die Zeit und feierte damit den ersten Sieg in der laufenden Nations-League-Saison.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de