Berlin - FDP-Chef Christian Lindner rät Anlegern jetzt zum Einstieg in Immobilien. "Es gibt gute Gelegenheiten, gerade jetzt in dieser Phase einzusteigen", sagte Lindner am Wochenende bei einer online abgehaltenen Immobilien-Konferenz.



Er spekuliere darauf, dass auf "kaum absehbar lange Zeit" sich die Zinsen "nicht dramatisch erhöhen" würden, sagte Lindner. Der FDP-Chef outete sich dabei selbst auch als Vermieter. Angefangen habe er damit, als er durch Verlagerung seines Lebensmittelpunktes von Düsseldorf nach Berlin seine bis dahin selbst genutzte Immobilie vermieten wollte. "Da fiel mir wie Schuppen von den Augen, was das für eine interessante Asset-Klasse ist", sagte Lindner.



Die Immobilienpreise steigen in Deutschland seit etwa 2007 kontinuierlich an. Manche Experten warnen im Gegensatz zum FDP-Chef bereits vor einer Immobilienblase.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de