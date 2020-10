Nach den Kursverlusten seit 11. September hat die Volkswagen-Aktie ISIN: DE0007664039 nach einem Boden gesucht und es könnte sein, dass wir den Tiefpunkt am 02. Oktober mit einem Kurs von 129,54 Euro gesehen haben. Seit diesem Tief sieht man eine zaghafte Aufwärtsbewegung, die jetzt an einem wichtigen Punkt angekommen ist. Es fehlt noch ein kleiner Sprung und es könnte zum Ausbruch kommen. Die Chartindikatoren sind in einem annähernd positiven Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...