HSG-Forschende untersuchen die Zukunft des kontaktlosen Einkaufens.St. Gallen - Viele neue Technologien machen das Einkaufen bequemer. Online-Shopping erspart den Weg zu Geschäften, Self-Checkout-Kassen verkürzen die Wartezeit in Läden. Vielleicht können wir in Zukunft ganz darauf verzichten, einkaufen zu gehen, weil unser Kühlschrank für uns die Bestellung automatisch abgibt. Aber möchten Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz das überhaupt?

Den vollständigen Artikel lesen ...