Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 0,34 Prozent auf 3284,22 Punkte.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 0,34 Prozent auf 3284,22 Punkte, nachdem er in der Vorwoche um 2,6 Prozent gestiegen war. Der französische Cac 40 gewann am Montag zuletzt 0,38 Prozent auf 4965,53 Zähler. Der britische FTSE 100 sank hingegen um minimale 0,05 Prozent auf 6013...

