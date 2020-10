Die niederländisch-tschechische Photon Energy baut das Portfolio an Photovoltaik-Kraftwerken in Ungarn weiter aus. Sie realisiert nun die ersten beiden von zehn neuen Solarkraftwerken in dem osteuropäischen Staat. Photon Energy realisiert aktuell zehn Solarparks in Ungarn. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Tochtergesellschaft Photon Energy Solutions HU Kft. zwei Photovoltaik-Kraftwerke mit einer installierten Spitzenleistung von 2,8 Megawatt (MWp) in Püspökladány fertiggestellt. Die Firma habe ...

