Im September vergrößerte sich der Verlust um weitere knapp 1,3 Milliarden Euro. Dennoch hat dies keinen Einfluss auf die EEG-Umlage im nächsten Jahr, die bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde liegen wird.Der Stand des EEG-Kontos Ende September ist eigentlich ein wichtiges Datum. Doch in diesem Jahr ist alles etwas anderes. Wegen der Corona-Krise und in der Folge einbrechender Strommarktpreise wegen deutlich geringerer Industrienachfrage hat die Bundesregierung mit ihrem Konjunkturpaket beschlossen, die EEG-Umlage in den nächsten zwei Jahren stabil zu halten oder besser auch leicht abzusenken. Völlig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...