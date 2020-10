Im Sinne des Supply Chain Network Managements muss die «Planung» End-to-End optimal auf die Kundenanforderungen ausgerichtet werden. Wie es geht, zeigt Staufen.Inova am S&OP-Tag.Durch die heute niedrige Fertigungstiefe wird ein grosser Teil der Wertschöpfungskette auf die Zulieferer und Distributionspartner verlagert, was deren Bedeutung beachtlich steigert. Zukünftig braucht es also resiliente Supply-Chain-Netzwerke, die sich ideal und agil auf den Kunden ausrichten. Staufen.Inova hat vertiefte Informationen zu diesem Thema zusammengestellt sowie ein Whitepaper...

Den vollständigen Artikel lesen ...