Das Paar NZD/USD dürfte inmitten der dovishen Rhetorik der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) in einem Zeitraum von 1-3 Monaten um 0,65 handeln, argumentiert Jane Foley, Senior FX-Strategin der Rabobank. Wichtige Zitate "Im 2. Quartal schrumpfte das neuseeländische BIP um rekordverdächtige 12,2% q/q. Diese Schrumpfung entsprach etwa der Hälfte des ...

