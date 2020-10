Berlin - Die Unions-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß (CDU) und Stephan Pilsinger (CSU) setzen sich aufgrund des im Winter signifikant höheren Corona-Infektionsrisikos im Schulbetrieb dafür ein, die Weihnachtsferien 2020 in den Bundesländern deutlich zu verlängern. Ihr Ziel ist, Schüler und Lehrer besser zu schützen, wie die "Bild" berichtetet.



Ploß, der auch Landesvorsitzender der CDU Hamburg ist, forderte: "Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen". Sein Fraktionskollege Pilsinger, der selbst Arzt ist, regte gegenüber "Bild" sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung über Ostern und im Sommer an. Pilsinger sagte: "Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen." Am Montag hatte "Bild" berichtet, dass Experten zur Eindämmung der Gefahren empfehlen, die Klassenräume im Winter alle 20 Minuten zu lüften und Schüler und Lehrer mit dicken Pullovern und Schals auszustatten, um sich nicht zu erkälten.



Im Frühjahr hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) für kürzere Sommerferien ausgesprochen, damit Schüler ausgefallene Schulstunden nachholen können.

