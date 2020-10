Jeder zweite Arbeitnehmende würde es begrüssen, wenn sein Arbeitgeber einen Teil des Lohns automatisch in eine Säule-3a-Lösung einzahlen würde.Zürich - Jeder zweite Arbeitnehmende würde es begrüssen, wenn sein Arbeitgeber einen Teil des Lohns automatisch in eine Säule-3a-Lösung einzahlen würde. Dies ergab eine Umfrage, die Sparbatze zu den Präferenzen in der gebundenen Vorsorge durchgeführt hat. Grossen Anklang findet auch die Möglichkeit, zukünftig rückwirkende Einzahlungen tätigen zu können. Potenzial besteht bei der Förderung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...